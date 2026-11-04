Una mujer de 78 años fue víctima de un intento de robo este martes por la noche en la zona céntrica de Mar del Plata. La presunta autora, de 21 años, fue retenida por un trabajador de un comercio y otros vecinos que advirtieron el forcejeo y salieron en ayuda de la damnificada.

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El episodio ocurrió en la intersección de Rivadavia y Jujuy, cuando la joven interceptó a la mujer e intentó sustraerle el teléfono celular. Según el relato de un testigo, empleado de una verdulería ubicada en esa esquina, ambas comenzaron a forcejear. La sospechosa logró llevarse el dispositivo, pero fue alcanzada a pocos metros y retenida con la colaboración de otros vecinos.

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Cuando llegó la Policía, encontró a la joven reducida en el suelo. Durante el procedimiento se negó a brindar sus datos personales y dijo ser menor de edad. Además, al momento de ser trasladada al móvil, agredió a los efectivos con patadas y le provocó a uno de ellos un corte en la ceja izquierda.

La víctima recibió asistencia del SAME y manifestó que había sufrido un golpe durante el forcejeo, que terminó con su caída al suelo. El teléfono sustraído fue recuperado entre las pertenencias de la aprehendida.

Intervino la Comisaría Primera y tomó conocimiento la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del doctor Vicente. Se dispuso la formación de una causa por tentativa de hurto, lesiones leves y lesiones leves agravadas por tratarse de un funcionario público, además del traslado de la joven a sede tribunalicia.

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