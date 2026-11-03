Un joven de 19 años fue aprehendido en Batán, acusado de asaltar con un arma blanca una verdulería ubicada en inmediaciones de la avenida Perón y Domingo Batán. Durante el robo, amenazó a una empleada de 21 años y se llevó la caja registradora, que contenía alrededor de $60.000, y un teléfono iPhone 13.

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El hecho ocurrió durante el turno mañana, cuando el sospechoso ingresó al comercio vestido con prendas oscuras y amedrentó a la trabajadora con un cuchillo. Luego escapó con los elementos sustraídos en dirección a la colectora.

A partir del material de las cámaras de seguridad aportado por la damnificada y de las tareas del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Octava, los efectivos lograron identificar al presunto autor y localizarlo en la zona de las calles 136 y 155.

Al advertir la presencia policial, el joven intentó darse a la fuga y arrojó el teléfono entre los pastizales. Sin embargo, fue interceptado a pocos metros. Durante la requisa, los efectivos encontraron entre sus pertenencias $23.300 en efectivo, que serían parte del dinero sustraído. El celular fue recuperado y restituido a su propietaria.

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El fiscal Fernando Berlingeri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº14, dispuso la formación de una causa por “robo agravado por el uso de arma blanca” y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal Nº44 de Batán.

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