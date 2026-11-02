Tres hombres fueron aprehendidos cuando intentaban robar una pinturería
Los sospechosos, de 24, 41 y 43 años, fueron interceptados en distintos puntos de la ciudad. La Policía secuestró herramientas que habrían sido utilizadas para forzar el ingreso al comercio.
Tres hombres fueron aprehendidos durante la madrugada de este lunes, acusados de intentar ingresar por la fuerza a una pinturería ubicada en avenida Luro y Juncal.
El procedimiento comenzó tras un llamado al 911 que alertó sobre dos personas que estarían forzando la puerta del local. Al llegar, efectivos del Comando de Patrullas Norte observaron a tres hombres en las inmediaciones que, al advertir la presencia policial, intentaron escapar en distintas direcciones.
Con un operativo coordinado, uno de los sospechosos fue interceptado en Juncal y 25 de Mayo. Otro fue demorado por personal de Prefectura Naval en avenida Colón y Bahía Blanca, mientras que el tercero fue localizado en una estación de servicio YPF de avenida Luro y Champagnat.
Durante los procedimientos se secuestraron una barreta, destornilladores, martillos y una herramienta de carpintería tipo gubia. También incautaron una mochila, guantes de trabajo, teléfonos celulares y $847.000 en efectivo.
Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Daniel Vicente, que notificó a los tres hombres por el delito de robo agravado en poblado y en banda en grado de tentativa, y dispuso su traslado a sede judicial.