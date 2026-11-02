Tres hombres fueron aprehendidos durante la madrugada de este lunes, acusados de intentar ingresar por la fuerza a una pinturería ubicada en avenida Luro y Juncal.

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El procedimiento comenzó tras un llamado al 911 que alertó sobre dos personas que estarían forzando la puerta del local. Al llegar, efectivos del Comando de Patrullas Norte observaron a tres hombres en las inmediaciones que, al advertir la presencia policial, intentaron escapar en distintas direcciones.

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Con un operativo coordinado, uno de los sospechosos fue interceptado en Juncal y 25 de Mayo. Otro fue demorado por personal de Prefectura Naval en avenida Colón y Bahía Blanca, mientras que el tercero fue localizado en una estación de servicio YPF de avenida Luro y Champagnat.

Durante los procedimientos se secuestraron una barreta, destornilladores, martillos y una herramienta de carpintería tipo gubia. También incautaron una mochila, guantes de trabajo, teléfonos celulares y $847.000 en efectivo.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Daniel Vicente, que notificó a los tres hombres por el delito de robo agravado en poblado y en banda en grado de tentativa, y dispuso su traslado a sede judicial.