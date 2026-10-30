Un allanamiento de urgencia permitió recuperar este viernes las pertenencias que le habían sido robadas a un turista en la zona céntrica de Mar del Plata.

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El operativo fue realizado por personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda en una vivienda ubicada en Hernandarias al 4900, en el barrio Las Avenidas.

Todo comenzó ayer, cuando un médico de 66 años oriundo de Azul denunció que le habían hurtado la billetera de su auto. El hombre había llegado a la ciudad para participar de un congreso y dejó su vehículo estacionado en la cochera del Hotel Dos Reyes, sobre avenida Colón al 2100.

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Al advertir movimientos rechazados en su tarjeta de crédito, revisó el rodado y constató el faltante de la billetera, que contenía documentación personal y tarjetas bancarias. El dato clave: el objeto tenía un dispositivo localizador.

A partir del seguimiento de la señal del AirTag y del análisis de las cámaras de seguridad del hotel y la zona, los investigadores lograron establecer el domicilio donde se encontraba el objeto robado.

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Con la intervención del Juzgado de Garantías N°2, se ordenó el allanamiento de urgencia que permitió recuperar los elementos del damnificado.

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En el procedimiento fue identificado un joven de 21 años. La UFI N°5, a cargo del Dr. A. Pellegrinelli, dispuso la formación de una causa por hurto, sin adoptar por el momento medidas restrictivas de la libertad.

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