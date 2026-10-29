Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desbarataron un presunto punto de venta de drogas al menudeo en el barrio Las Dalias. El procedimiento se realizó en una vivienda de Los Cerezos al 3200 y culminó con la detención de un hombre de 40 años.

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La investigación comenzó en septiembre, a partir de reiteradas denuncias anónimas realizadas al servicio de emergencias 911. Así, se inició una causa que quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) de Estupefacientes de Mar del Plata, conducida por la fiscal Daniela Ledesma.

Las tareas de campo y la recolección de pruebas audiovisuales estuvieron a cargo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la PFA. Según la investigación, las diligencias permitieron establecer que en el domicilio señalado se comercializaba cocaína e identificar al presunto responsable de la actividad.

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Con los elementos probatorios reunidos, el titular del Juzgado de Garantías Nº5, Gabriel Bombini, ordenó el allanamiento de la vivienda.

Durante el operativo, los efectivos detuvieron al hombre investigado y secuestraron dosis de cocaína, elementos utilizados para el estiramiento de la sustancia, dinero en efectivo, dos balanzas de precisión, municiones y tres teléfonos celulares.

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Además, un hombre de nacionalidad chilena fue notificado del inicio de las actuaciones judiciales. El procedimiento se desarrolló bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad de la Nación.

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