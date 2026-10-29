Un operativo del Comando de Prevención Rural (CPR) de Mar Chiquita permitió recuperar agroquímicos, herramientas y maquinaria sustraídos de un predio agrícola ubicado sobre la ruta 2. La investigación derivó en un allanamiento en una vivienda del barrio Hipódromo de Mar del Plata, donde se encontraron los elementos robados y se notificó de la formación de una causa a un hombre de 28 años.

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El hecho ocurrió durante la noche, cuando delincuentes ingresaron a una planta transitoria de siembra situada a la altura del kilómetro 380 de la Ruta 2. Del lugar sustrajeron bidones de agroquímicos, baterías de tractores, el cargador de un dron, herramientas de mano y un tráiler que transportaba un generador trifásico marca Deutz.

La investigación avanzó a partir de la señal del dispositivo GPS instalado en el tráiler, que permitió establecer la ubicación del vehículo. El seguimiento tecnológico, las tareas de investigación en el terreno y la colaboración de los damnificados fueron claves para identificar el lugar donde se encontraban los elementos sustraídos.

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Con las pruebas reunidas, el titular de la Ayudantía Fiscal Descentralizada de Mar Chiquita, Ramiro Anchou, solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías Nº2 de Mar del Plata.

El procedimiento se concretó en un inmueble de la calle Haras Comalal al 500. Participó personal del CPR Mar Chiquita, bajo las órdenes del comisario Oscar Belén, en un operativo conjunto con efectivos del CPR de General Pueyrredon.

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Durante el registro, los agentes recuperaron la totalidad de los elementos denunciados como robados. Además, un hombre de 28 años fue notificado de la formación de la causa y quedó a disposición de las autoridades judiciales, mientras continúa el proceso correspondiente.

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