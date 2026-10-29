El procedimiento se realizó durante la noche del miércoles, cuando personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) patrullaba la calle Sicilia, en jurisdicción de la Comisaría Decimosexta. Los efectivos advirtieron que el conductor circulaba sin casco, sin las luces reglamentarias y con faltantes visibles en los plásticos del rodado.

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Al ser interceptado, el hombre manifestó que no tenía la documentación de la moto. Tras verificar los datos del vehículo, los agentes confirmaron que registraba un pedido de secuestro vigente desde el 21 de junio de 2026, solicitado por la Comisaría Segunda e intervenido por la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial junto con la motocicleta secuestrada. Según se informó, durante el procedimiento se solicitó apoyo ante la concentración de vecinos y el clima hostil en el lugar.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Leandro Arévalo, dispuso iniciar actuaciones por encubrimiento, notificar al aprehendido y trasladarlo posteriormente a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

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