Un hombre de 26 años fue aprehendido por efectivos del Comando de Patrullas Norte en un taller mecánico ubicado en las inmediaciones de la avenida Della Paolera y Cardiel, luego de que se constatara que portaba una pistola en la cintura durante una discusión por los costos de la reparación de un vehículo.

Ads

El procedimiento se inició a partir de una llamada al 911 que advertía sobre un conflicto en el establecimiento. Al arribar los uniformados, la dueña del local manifestó que su esposo mantenía una acalorada discusión dentro de una oficina con un cliente alterado por el monto del servicio prestado.

Ante esta situación, los policías procedieron a apartar al sujeto para un palpado preventivo, hallando entre sus prendas una pistola negra de Fabricaciones Militares modelo 1927, calibre 11,25 mm (45 ACP), la cual fue secuestrada en presencia de un testigo y se constató que no poseía cargador ni municiones.

Puede interesarte

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Flagrancia a cargo de la fiscal Ana Caro, quien dispuso el secuestro del armamento para peritajes balísticos y la notificación al imputado por la formación de actuaciones bajo el delito de tenencia ilegal de arma de guerra.

Al no contar con cartuchera ni municiones, la fiscalía ordenó su liberación en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense, notificándolo a comparecer mañana a las 09:00 para prestar declaración indagatoria conforme al artículo 308 del mencionado cuerpo legal.

Ads

Ads