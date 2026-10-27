Un hombre de 32 años fue aprehendido durante la noche del lunes en el barrio General Pueyrredon, luego de un procedimiento policial que comenzó por un llamado al 911 por un posible robo y terminó con el secuestro de un arma de fuego y municiones.

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El operativo se inició cerca de las 21.30 en la intersección de Sicilia y De los Inmigrantes, donde efectivos del Comando de Patrullas Sur encontraron a tres hombres junto a una motocicleta. Cuando intentaban identificarlos, una mujer advirtió que uno de ellos estaría armado.

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Dos de los hombres escaparon en la moto, mientras que el tercero permaneció en el lugar. Durante la intervención, otro móvil policial encontró un revólver calibre .32 con cuatro municiones intactas en las inmediaciones.

Además, durante un palpado preventivo realizado en presencia de un testigo, los efectivos hallaron otras ocho municiones calibre .22 en el bolsillo de la campera del hombre.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, dispuso actuaciones por portación ilegal de arma de fuego de uso civil. El revólver fue secuestrado para su análisis por Policía Científica y el aprehendido fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

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