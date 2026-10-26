Un joven de 19 años fue aprehendido este lunes luego de protagonizar una persecución policial a bordo de un auto robado. El sospechoso intentó escapar en contramano por distintas calles y, finalmente, abandonó el vehículo para continuar la fuga a pie.

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El hecho ocurrió durante la mañana, cuando efectivos del Comando de Patrullas Norte recorrían la zona de las avenidas Champagnat y Colón y observaron un Citroën Aircross blanco que coincidía con un automóvil denunciado como robado alrededor de las 7.

Al intentar detenerlo para identificarlo, el conductor aceleró y comenzó a escapar en contramano, hasta que llegó a un semáforo en rojo, dejó el vehículo y salió corriendo.

Tras seguirlo durante varias cuadras, los policías lograron atraparlo en las inmediaciones de Victoriano Montes y Almirante Brown. Durante el procedimiento le secuestraron dos teléfonos celulares, uno de los cuales pertenecía al dueño del automóvil.

Posteriormente, se confirmó que el vehículo había sido robado a un hombre de 75 años, quien había realizado la denuncia en jurisdicción de la Comisaría Séptima. El auto quedó secuestrado mientras avanzan las actuaciones judiciales.

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Finalmente, la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, dispuso que el joven fuera imputado por encubrimiento y trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.