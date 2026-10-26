Robó un auto, escapó en contramano y terminó detenido tras una persecución
Un joven de 19 años fue atrapado por la Policía luego de intentar huir con un vehículo que había sido sustraído horas antes. También llevaba un celular perteneciente a la víctima, un hombre de 75 años.
Un joven de 19 años fue aprehendido este lunes luego de protagonizar una persecución policial a bordo de un auto robado. El sospechoso intentó escapar en contramano por distintas calles y, finalmente, abandonó el vehículo para continuar la fuga a pie.
El hecho ocurrió durante la mañana, cuando efectivos del Comando de Patrullas Norte recorrían la zona de las avenidas Champagnat y Colón y observaron un Citroën Aircross blanco que coincidía con un automóvil denunciado como robado alrededor de las 7.
Al intentar detenerlo para identificarlo, el conductor aceleró y comenzó a escapar en contramano, hasta que llegó a un semáforo en rojo, dejó el vehículo y salió corriendo.
Tras seguirlo durante varias cuadras, los policías lograron atraparlo en las inmediaciones de Victoriano Montes y Almirante Brown. Durante el procedimiento le secuestraron dos teléfonos celulares, uno de los cuales pertenecía al dueño del automóvil.
Posteriormente, se confirmó que el vehículo había sido robado a un hombre de 75 años, quien había realizado la denuncia en jurisdicción de la Comisaría Séptima. El auto quedó secuestrado mientras avanzan las actuaciones judiciales.
Finalmente, la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, dispuso que el joven fuera imputado por encubrimiento y trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.