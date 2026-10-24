Un hombre de 28 años fue detenido este sábado en el Cementerio Parque de Mar del Plata, luego de que la Policía descubriera que era buscado por la Justicia en una causa por robo calificado y tenencia de un arma de fuego.

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Todo comenzó con un llamado al 911, en el que se alertó sobre un hombre que estaba causando molestias en el cementerio y le pedía dinero a una mujer.

Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas Sur identificaron al sospechoso y revisaron sus datos en el sistema policial. Allí descubrieron que tenía un pedido de captura vigente desde el 9 de marzo de 2026, solicitado por el Tribunal en lo Criminal N.º 3 de Mar del Plata.

Ante esta situación, los agentes lo detuvieron y dieron aviso a la Justicia, que ordenó continuar con las actuaciones correspondientes.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde quedó a disposición de la Justicia.

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