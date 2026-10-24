Dos jóvenes de 18 y 19 años fueron aprehendidos por el robo de una bicicleta a un adolescente de 16 años en Batán. El procedimiento estuvo a cargo del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Octava, que localizó a los sospechosos en inmediaciones de Hugo del Carril y Parra y recuperó el rodado sustraído.

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Según la denuncia, el adolescente fue interceptado por dos sujetos que lo amenazaron con un arma blanca y le robaron la bicicleta. A partir de esa información, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda para identificar y localizar a los presuntos responsables.

Durante el procedimiento, los policías encontraron a los dos jóvenes, quienes habrían intentado evadir la presencia policial. Además, recuperaron la bicicleta denunciada como robada y secuestraron otro rodado que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizado durante el asalto.

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En la causa intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Flagrancia, a cargo de María Isabel Sánchez. La funcionaria dispuso la formación de la causa, la restitución de la bicicleta a la víctima y el traslado de ambos imputados a la Unidad Penal Nº44 de Batán. Los dos jóvenes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

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