Dos hombres de 25 y 43 años fueron aprehendidos acusados de encubrimiento, en el marco de una investigación por un robo ocurrido en una vivienda del barrio El Casal.

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El hecho se produjo cuando dos delincuentes con el rostro cubierto rompieron una puerta e ingresaron a la propiedad mientras una pareja se encontraba durmiendo. Una vez dentro, sustrajeron una notebook y dos teléfonos celulares antes de escapar.

Tras la denuncia, efectivos de la Subcomisaría Camet iniciaron una investigación y descubrieron que los objetos robados estaban siendo ofrecidos a la venta. A partir de esa información, realizaron un procedimiento que permitió recuperar la computadora, los dos celulares y secuestrar $70.700 en efectivo.

Como resultado del operativo, los dos sospechosos fueron aprehendidos por el delito de encubrimiento. La Fiscalía de Flagrancia dispuso su traslado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

Por su parte, la UFIJE N.º 13 ordenó continuar con la investigación para esclarecer el robo e identificar a sus responsables.