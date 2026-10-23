Un importante operativo policial se lleva adelante este viernes en el complejo habitacional Etchepare, en Mar del Plata, con 35 objetivos de allanamiento vinculados a investigaciones por robos, venta de drogas y tenencia de armas.

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El procedimiento se concentra en la zona de Santa Cruz al 9600 y cuenta con la participación de efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), una fuerza especial de la Policía bonaerense, además de personal de otras dependencias.

El despliegue se realiza en un contexto de reiterados reclamos vecinales por hechos de inseguridad en el barrio. Según los primeros datos, la investigación apunta a distintos domicilios relacionados con presuntas actividades delictivas.

Además, el operativo se produce un día después de que el intendente Guillermo Montenegro y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, anunciaran que profundizarán la coordinación entre las fuerzas policiales y la Justicia, con reuniones semanales y nuevos allanamientos en Mar del Plata.

En paralelo, vecinos de la zona vienen denunciando situaciones de inseguridad que mantienen en alerta al barrio. Los resultados de los procedimientos y las eventuales detenciones o secuestros de elementos de interés para la causa se conocerán a medida que avance el operativo.