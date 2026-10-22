Un hombre de 30 años, conocido como “El Tucu”, fue aprehendido en Mar del Plata acusado de cometer un robo bajo la modalidad escruche en una vivienda del barrio Santa Celina. La investigación determinó que el sospechoso habría trasladado previamente a la víctima en un automóvil, haciéndose pasar por conductor de la aplicación DiDi, y que luego habría regresado al domicilio para sustraer distintas pertenencias.

Ads

Puede interesarte

El hecho fue denunciado el 17 de octubre, cuando la mujer descubrió que habían ingresado a su casa de la calle Estancia Vivoratá al 1400 durante su ausencia. Para entrar, el autor habría forzado una ventana lateral y sustraído un teléfono Samsung S23, una computadora portátil Dell, llaves, dinero en efectivo y otros objetos personales, además de una copia de las llaves de su vehículo.

A partir de la denuncia, efectivos de la Comisaría Quinta analizaron cámaras de seguridad y realizaron distintas tareas investigativas para reconstruir los movimientos del sospechoso. Las averiguaciones apuntaron a que el hombre habría dejado a la pasajera en su destino y luego regresado a la vivienda para concretar el robo.

El relevamiento de cámaras privadas y de los sistemas municipales de General Pueyrredon, General Alvarado y Balcarce permitió identificar un Fiat Mobi gris que habría sido utilizado en el hecho. Con esa información, el dominio fue incorporado a los sistemas de lectura automática de patentes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), lo que permitió detectar la circulación del vehículo.

El procedimiento se concretó el 20 de octubre en la intersección de avenida Polonia y Calabria, con la participación del Comando de Patrullas Sur y personal de las comisarías Quinta y Decimosexta. Allí interceptaron el automóvil y aprehendieron al sospechoso, mientras que el rodado quedó secuestrado para avanzar con las diligencias judiciales.

Ads

Al día siguiente, por orden del Juzgado de Garantías N.º 6 y a requerimiento de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1, se realizaron dos allanamientos en departamentos de María de Oro al 3400. En uno de los inmuebles secuestraron una cartera negra marca XL, zapatillas blancas, un reloj, tres pares de anteojos y un parlante, mientras que el segundo procedimiento arrojó resultado negativo.

La fiscalía, a cargo de la Dra. Salas, dispuso que los elementos secuestrados fueran entregados a la víctima y ordenó el traslado del imputado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán. Además, indicó que no se adoptaran medidas restrictivas de la libertad contra la mujer que residía en el departamento donde se encontraron los objetos, pareja del acusado. La causa continúa en investigación y se aguarda autorización para requisar el automóvil secuestrado.