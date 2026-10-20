Cuatro hombres de entre 26 y 53 años fueron aprehendidos hoy durante un operativo de prevención y control realizado por efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación XIII en el barrio Don Bosco, luego de que les encontraran 6,3 gramos de cannabis sativa entre sus pertenencias.

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El procedimiento se llevó a cabo la intersección de la avenida Jara y la calle Falucho, donde el personal policial interceptó a los cuatro individuos y constató que llevaban la sustancia. Tras el pesaje, los efectivos procedieron al secuestro del cannabis.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada de Estupefacientes, que avaló lo actuado por el personal policial y dispuso notificar a los cuatro involucrados de la formación de la causa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Código Procesal Penal.

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ROBO CASA

Un hombre de 30 años fue aprehendido por efectivos del Comando de Patrullas Sur en inmediaciones del barrio Santa Rita, acusado de cometer un robo agravado por escalamiento en una vivienda. Por disposición de la fiscal Florence Salas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1, también se ordenó el secuestro del automóvil presuntamente utilizado en el hecho.

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El robo ocurrió en un domicilio ubicado en Estancia Vivoratá al 1400, donde los autores habrían forzado una ventana lateral para ingresar y sustraer un teléfono celular, una computadora, dinero en efectivo y otras pertenencias.

La investigación estuvo a cargo del Grupo Táctico Operativo (GTO), que realizó un relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas. El análisis de las imágenes permitió identificar al sospechoso y establecer su presunta vinculación con un Fiat Mobi gris utilizado durante el hecho.

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La captura se concretó en la intersección de la avenida Polonia y Calabria luego de que el sistema de Lectura y Reconocimiento de Patentes detectara la circulación del vehículo. A partir de esa alerta, los efectivos localizaron el rodado y aprehendieron al hombre.

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La fiscal interviniente dispuso el secuestro del automóvil para realizar una requisa y ordenó el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán, mientras continúa la investigación judicial.