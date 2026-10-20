El juez federal de Garantías Santiago Inchausti dictó la prisión preventiva de cuatro personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada al tráfico y la comercialización de cocaína y “tusi” (cocaína rosa) en Mar del Plata y zonas aledañas. La medida fue dispuesta a pedido de la Unidad Fiscal Mar del Plata, en el marco de una investigación que derivó en 16 allanamientos realizados la semana pasada.

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La causa, instruida por el fiscal Santiago Eyherabide y el auxiliar fiscal Hércules Giffi, se extendió durante cinco meses y permitió identificar los presuntos roles de los integrantes de la organización. Entre los acusados se encuentran los hermanos N.G.D., de 28 años, y G.F.D., de 30, señalados como organizadores y proveedores, ambos con antecedentes penales.

También fueron imputados C.A.B., de 28 años, a quien se le atribuye el papel de acopiador y distribuidor, y N.B., de 45, identificada como presunta revendedora.

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En cuanto a las medidas cautelares, el magistrado ordenó 180 días de prisión preventiva para los tres hombres y dispuso 15 días iniciales para la mujer, debido a motivos de salud.

Durante los 16 allanamientos, los investigadores secuestraron casi 10 kilos de cocaína y 981 gramos de “tusi”, además de armas de fuego y miles de dólares. Según la investigación, el valor de los estupefacientes incautados superaría los $260 millones.

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Asimismo, se dispuso el embargo de dos vehículos vinculados con la causa, en el marco de las medidas judiciales adoptadas contra los presuntos integrantes de la organización.

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