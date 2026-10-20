Un adolescente de 16 años fue aprehendido por efectivos de la Prefectura Naval Argentina, en el macrocentro, acusado de robarle dos cadenas de oro a una mujer de 59 años y provocarle lesiones durante el arrebato.

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El hecho ocurrió momentos antes en la esquina de la avenida Luro y Dorrego, donde el joven abordó a la víctima y le arrancó las alhajas del cuello. Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió escoriaciones en la piel.

Tras el robo, el adolescente intentó escapar a bordo de una bicicleta marca Nordic, rodado 29, pero fue interceptado por personal de la fuerza de seguridad federal a pocas cuadras del lugar.

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En la causa interviene la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°4, a cargo del fiscal Carlos Russo, junto con el Juzgado de Garantías del Joven N°1 de Mar del Plata.

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