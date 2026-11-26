Una denuncia por violencia de género derivó en un allanamiento en el barrio Las Avenidas, donde la Policía secuestró una réplica de arma de fuego, una cuchilla y una cadena. Los elementos fueron incorporados a una investigación en la que una mujer acusó a su pareja de haberla golpeado y amenazado de muerte.

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Según consta en la denuncia, el episodio ocurrió el 12 de noviembre, después de una discusión entre ambos. La mujer, de 39 años, manifestó que recibió un golpe en la espalda con una cadena y que fue amenazada con un arma blanca y un arma de fuego. También indicó que sufrió escoriaciones que no requirieron asistencia médica y solicitó medidas de protección.

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A partir de la presentación, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Tercera reunió testimonios vecinales y relevó cámaras de seguridad. Esas tareas permitieron avanzar con el pedido de una orden de allanamiento, que se concretó en una vivienda de San Salvador al 5100, con apoyo de efectivos de la Comisaría Novena y del Grupo GAD.

Durante el procedimiento fue aprehendido un hombre de 52 años. En la vivienda secuestraron una réplica de pistola negra, una cadena oxidada de aproximadamente un metro y medio y una cuchilla con una hoja de 25 centímetros y el mango recubierto con cinta aisladora.

El fiscal Paulo Cubas, del CTCP, avaló el procedimiento y dispuso el secuestro de los elementos y la aprehensión del investigado. Sin embargo, el hombre recuperó posteriormente la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

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