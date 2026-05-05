Desalojaron y acondicionaron una estación de servicio abandonada en Las Avenidas
El operativo incluyó tareas de limpieza, retiro de estructuras y clausura del acceso. Buscan evitar nuevas ocupaciones tras reiteradas denuncias de vecinos.
El operativo incluyó tareas de limpieza, retiro de estructuras y clausura del acceso. Buscan evitar nuevas ocupaciones tras reiteradas denuncias de vecinos.
El hecho ocurrió en Roque Sáenz Peña al 300. La dueña de la casa, cuando el malviviente quiso ingresar, le cerró la reja impidiendo el atraco.
La aprehendida de 30 años y un sujeto le habían sustraído el celular a una mujer que caminaba por Echeverría al 600. Realizaron dos allanamientos, pero no encontraron al segundo sospechoso.
Durante el operativo que se realizó en el barrio Las Avenidas, incautaron teléfonos y una computadora de escritorio que serán sometidos a peritajes para avanzar en la causa.
Buscan a un sujeto de 55 años, quien utilizaba el depósito que alquilaba como desarmadero.
Tiene 22 años. Fue detenido en el barrio Las Avenidas por fuerzas policiales que participan del Operativo de Sol a Sol.
El delincuente de 23 años, quien se había llevado dinero de la caja registradora, fue detenido a las nueve cuadras de donde cometió el asalto.
En total eran cuatro jóvenes, uno de 14, otro de 17 y dos de 19. Sustrajeron el rodado de la puerta de una vivienda y la llevaban “de tiro” por Juan B. Justo y Roque Sáenz Peña.
Ocurrió en el barrio Las Avenidas. Dos hombres fueron aprehendidos y alojados en la unidad penitenciaria de Batán. Personal policial recuperó todo lo que había sido sustraído.
Tras el allanamiento de una vivienda ubicada en Santa Cecilia al 600, personal policial secuestró cocaína, dinero producto de la comercialización de sustancias y otros elementos relevantes a la causa. La casa contaba con rejas fortificadas y sistema de monitoreo, para retrasar el accionar policial.