Un hombre de 23 años fue aprehendido en el barrio Las Avenidas, luego de intentar sus traer elementos de una camioneta estacionada en la vía pública y ser sorprendido por el propietario del rodado.

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El procedimiento se inició tras un llamado al 911 que alertaba sobre un intento de sustracción de una balanza digital del interior del vehículo en Magallanes 5200.

Los efectivos lograron interceptar al imputado en Ayolas y Luis Agote, tras su maniobra delictiva que fue advertida por el damnificado, quien logró frustrar el ilícito y provocó la fuga del sospechoso.

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Tras su aprehensión, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Instrucción de Flagrancia, a cargo de Ana María Caro, que dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal y la posterior libertad del imputado en los términos del artículo 161 del mismo cuerpo legal.

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