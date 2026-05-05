La Municipalidad realizó hoy un operativo de seguridad, limpieza y acondicionamiento en un predio abandonado del barrio Las Avenidas, donde funcionaba una estación de servicio, en conjunto con la Policía de la provincia de Buenos Aires y distintas áreas municipales, tras denuncias vecinales por ocupaciones ilegales.

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El procedimiento fue llevado adelante en Juan B. Justo y Talcahuano por la Secretaría de Seguridad, el EMSUR y el EMVIAL, en respuesta a reclamos de vecinos que advertían sobre el ingreso de personas durante la noche para pernoctar en el lugar.

Durante la intervención, el personal municipal retiró una empalizada que rodeaba el predio, removió residuos acumulados y procedió al cierre de una edificación para impedir nuevos ingresos.

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“Hemos intimado recurrentemente a los propietarios del predio. Al no obtener resultados favorables, tomamos la decisión de hacer un trabajo interdisciplinario para remover parte de una estructura obsoleta que representaba un riesgo para terceros”, señaló el titular de la Secretaría de Seguridad, Rodrigo Gonçalves.

El funcionario agregó: “Pusimos en valor un espacio que -por las características que tenía hasta el día de hoy- era ocupado por personas de manera ilegal. Por lo cual, los trabajos de cerramiento llevaron varias horas, pero se logró el objetivo de despejar un lugar y resguardar a los vecinos”.

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“La idea es que estas personas no puedan ingresar a este lugar nuevamente. Obviamente, los propietarios del predio han sido debidamente intimados”, concluyó.