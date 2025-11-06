Un allanamiento en el barrio Las Avenidas, originado en la denuncia del robo de una moto, dio como resultado la detención de un hombre de 22 años, más el secuestro de autopartes robadas y drogas.

Ads

El procedimiento se originó a partir de una denuncia realizada el 25 de octubre por un hombre de 44 años, quien relató que el día anterior, a las 20:15, fue abordado por dos sujetos armados en Juan B. Justo al 4400. Los agresores, que se movilizaban en una moto tipo Honda Wave blanca, le sustrajeron su motocicleta BMW azul.

Con la denuncia más otros elementos recolectados, personal del Grupo Táctico Operativo de las comisarías 16ª y 3ª, junto al grupo de irrupción GAD, realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en Irala al 5700. La medida fue ordenada por la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor, a cargo de Lorena Irigoyen.

Ads

Puede interesarte

Durante el allanamiento, se identificó al imputado, un joven de 22 años, y se procedió al secuestro de dos envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, por una cantidad de 21,89 gramos, cuyo test arrojó resultado positivo.

Además, se incautó una gran cantidad de autopartes de motocicletas, entre ellas motores, chasis, horquillas, tambores de ignición, espejos, caños de escape y otros elementos, muchos de los cuales presentaban pedido de secuestro activo por robo o hurto en distintas dependencias policiales.

Ads

Entre los elementos secuestrados se destacan tres motos, el chasis de otra moto y componentes, además de teléfonos celulares, una balanza digital, cachas, horquillas, horquillones, tambores de ignición, espejos y tanque de nafta, entre otros objetos.

Puede interesarte

Tras lo actuado, la autoridad judicial competente dispuso la notificación al imputado por los delitos de encubrimiento y tenencia ilegal de estupefacientes, y ordenó su traslado a la Unidad Penal Nº44 de Batán.