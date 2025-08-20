Un hombre de 30 años fue aprehendido tras intentar robar en una vivienda ubicada en Roque Sáenz Peña al 300, en el barrio Las Avenidas. Sin embargo, el sujeto quiso escapar pero fue atrapado por un grupo de vecinos.

Ads

El hecho ocurrió cuando la víctima, una mujer de 46 años, ingresaba a su domicilio. Según se informó, “el imputado intentó ingresar por la fuerza, ya que le cerraron la reja de ingreso. Pero no logró el cometido y fugó”.

Sin embargo, los vecinos persiguieron al sujeto y lo retuvieron hasta la llegada de la policía, en Irala al 530.

Ads

Puede interesarte

El personal del Comando de Patrullas procedió a la aprehensión del imputado, en el lugar donde era retenido por una turba de personas que lo acusaban del intento de robo. Los efectivos constataron los hechos y trasladaron al hombre a la Unidad Penal N°44.

El fiscal Facundo De la Canale tomó conocimiento del caso y dispuso que se notifique al imputado por el delito de “robo en grado de tentativa”.

Ads