En medio de una persecución policial que se registró en horas de la tarde, dos vehículos impactaron violentamente en la intersección de José Martí y Gaboto, en el barrio Las Avenidas.

Según pudo conocer El Marplatense, dos ladrones se trasladaban en el Peugeot 208 y chocaron a una camioneta Toyota manejada por un sujeto cercano a los 50 años, produciendo que volcara.

El conductor no habría sufrido daños, aunque sí los malvivientes, a quienes finalmente los detuvieron los efectivos policiales.

Noticia en desarrollo…

