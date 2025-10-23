Dos ladrones eran perseguidos por la policía y chocaron violentamente con una camioneta en Las Avenidas
El siniestro ocurrió en José Martí y Gaboto, y los delincuentes fueron detenidos.
En medio de una persecución policial que se registró en horas de la tarde, dos vehículos impactaron violentamente en la intersección de José Martí y Gaboto, en el barrio Las Avenidas.
Según pudo conocer El Marplatense, dos ladrones se trasladaban en el Peugeot 208 y chocaron a una camioneta Toyota manejada por un sujeto cercano a los 50 años, produciendo que volcara.
El conductor no habría sufrido daños, aunque sí los malvivientes, a quienes finalmente los detuvieron los efectivos policiales.
Noticia en desarrollo…
