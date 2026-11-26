Un allanamiento en una vivienda del barrio Los Acantilados permitió secuestrar tres armas de fuego y municiones, en el marco de una causa por abuso de arma agravado y lesiones. La investigación se inició luego de un episodio en el que un joven de 22 años resultó herido por perdigones de escopeta.

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El hecho ocurrió el 12 de noviembre, cuando una mujer de 26 años denunció que caminaba junto a su pareja y se cruzaron con un hombre de 25 años que habría intentado efectuar disparos. Según la denuncia, el sospechoso ingresó a su domicilio, salió nuevamente con una escopeta y disparó contra el joven, quien sufrió lesiones superficiales y no necesitó asistencia médica.

A partir de la denuncia, personal de la Subcomisaría Los Acantilados realizó distintas tareas investigativas, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad privadas y municipales. Con esos elementos, los efectivos lograron identificar el domicilio vinculado al sospechoso y solicitaron una orden judicial para llevar adelante el procedimiento.

El operativo contó con la colaboración del Comando de Patrullas Sur, el Destacamento Marquesado y el Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la Comisaría Decimotercera. Durante el registro de la propiedad, los uniformados incautaron un pistolón de doble caño calibre 12, una escopeta de doble caño calibre 16, otra escopeta calibre 9 milímetros y un cartucho calibre 16.

En la vivienda fue identificado un hombre de 62 años, quien quedó notificado de la formación de una causa por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. El joven de 25 años señalado como autor del episodio que originó la investigación no se encontraba en el inmueble al momento del allanamiento.

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La UFIJE N.º 7 avaló los elementos secuestrados y dispuso que las armas sean remitidas a Policía Científica para las pericias correspondientes. Además, ordenó continuar con las actuaciones para avanzar en la investigación por el ataque ocurrido en el barrio.