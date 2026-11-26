La investigación por la presunta organización delictiva vinculada a las Torres Etchepare sumó tres nuevos detenidos tras un allanamiento realizado este miércoles en una vivienda de Bormida al 6400. El procedimiento permitió localizar a un hombre que permanecía prófugo y detener a dos mujeres que estarían vinculadas al entorno familiar de Sandra Etcheverría, conocida como “La Reina”.

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El operativo estuvo a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), por orden del Juzgado de Garantías N.º 5 y a pedido de la Fiscalía N.º 1, encabezada por Florencia Salas. La medida se enmarcó en las actuaciones que buscan profundizar las conexiones de la presunta asociación ilícita y establecer quiénes estarían detrás del suministro de armas y drogas en el complejo habitacional.

Al ingresar a la propiedad, los investigadores encontraron a las dos mujeres y al hombre, junto a cuatro menores. De acuerdo con el parte policial, las mujeres estaban manipulando sobre una mesa una sustancia pulverulenta blanca, colocada en un plato y trabajada con una tarjeta de crédito, en una maniobra que fue identificada como el estiramiento de estupefacientes.

En el lugar también fue detenido César Ezequiel Garcilazo, de 29 años, quien tenía una orden de captura activa por asociación ilícita, tenencia ilegal de arma de uso civil y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Luego de concretarse su detención, fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

El procedimiento dejó además como resultado el secuestro de 110 envoltorios de cocaína, con un peso total de 43 gramos, seis teléfonos celulares y 17 municiones de distintos calibres: 16 de 9 milímetros y una calibre 32. Los menores que estaban en la vivienda fueron puestos bajo intervención del Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.

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Las dos mujeres quedaron imputadas por asociación ilícita y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, mientras que la Justicia dispuso una audiencia para este jueves. La causa continúa con el análisis de los elementos incautados y nuevas medidas para determinar el alcance de la presunta organización investigada en el complejo Torres Etchepare.