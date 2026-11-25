Un hombre de 44 años fue detenido en el marco de una investigación por un robo agravado cometido en una vivienda, propiedad de una de las víctimas. El procedimiento se realizó luego de una serie de tareas investigativas y del análisis de registros fílmicos que permitieron identificar el vehículo que habría sido utilizado por los autores del hecho.

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Personal de la Comisaría Sexta logró identificar un Volkswagen Voyage blanco que habría servido para trasladar a los responsables hasta el lugar del robo. A partir de esa información, durante la tarde de este martes 25 de noviembre, efectivos de la dependencia observaron el automóvil cuando salía de un domicilio ubicado en calle Leguizamón al 500.

En ese momento, los policías iniciaron un seguimiento del vehículo con apoyo del Comando de Patrullas Norte. El operativo culminó con la interceptación del Volkswagen Voyage en la rotonda de avenida Champagnat y avenida Luro, donde se concretó la detención del hombre señalado en la investigación.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el automóvil y un teléfono celular marca Honor. Además, Policía Científica realizó pericias en la vivienda vinculada al procedimiento, en el marco de las actuaciones para esclarecer el hecho.

La causa quedó a cargo de la UFI N.º 13, conducida por el Dr. Moyano, quien dispuso la detención del imputado por el delito de robo agravado por escalamiento, uso de arma de fuego en sentido impropio —cuya aptitud de disparo no pudo acreditarse— y efracción. También ordenó su notificación conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y su traslado a la Unidad Penal N.º 44.