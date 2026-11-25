Un joven de 18 años fue aprehendido en las últimas horas por efectivos del Grupo de Patrulla Motorizada (GPM) durante un operativo de prevención realizado en la intersección de San Salvador y Envar El Kadri, tras detectarse que circulaba en una motocicleta robada y transportaba droga fraccionada entre sus prendas.

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Al interceptar al sospechoso e identificar el rodado, una motocicleta Honda Wave 110 cc, el personal policial constató que sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro activo por robo.

Durante la requisa preventiva, los agentes hallaron además entre las pertenencias del joven 47 envoltorios con una sustancia pulverulenta que, sometida al correspondiente test orientativo, arrojó resultado positivo para cocaína, con un pesaje total de 9,7 gramos.

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En el hecho tomaron intervención la Fiscalía de Flagrancia y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Estupefacientes, desde donde se ordenaron el secuestro del rodado y de la sustancia incautada, además del inicio de las actuaciones judiciales por los delitos de encubrimiento y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

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