Un hombre de 50 años fue aprehendido en la zona de Güemes y Peña, luego de que efectivos policiales comprobaran que tenía un pedido de paradero activo por una causa de hurto agravado en grado de tentativa.

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El procedimiento fue realizado por personal de la Fuerza Barrial de Aproximación XIII, que se encontraba realizando tareas de patrullaje preventivo cuando decidió identificar al hombre.

Al consultar sus datos, los efectivos descubrieron que era buscado desde septiembre por el Juzgado Correccional N.º 1 de Necochea, en el marco de una investigación por un intento de hurto agravado.

Tras confirmar la situación, los policías dieron aviso a la autoridad judicial correspondiente, que dispuso que el hombre se presente ante la Justicia el próximo viernes.

Finalmente, se realizaron las actuaciones correspondientes para dejar constancia del procedimiento y regularizar su situación judicial.

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