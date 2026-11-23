Personal de la Comisaría Segunda recuperó una motocicleta Yamaha de gran cilindrada que había sido sustraída momentos antes en Mar del Plata. Durante el operativo, los efectivos identificaron a dos sospechosos de 19 y 15 años, quienes quedaron involucrados en una causa por tentativa de robo agravado.

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El procedimiento comenzó cuando varios vecinos alertaron a la Policía sobre dos personas que trasladaban el rodado a pie por la calle Arenales. A partir de esa información, los agentes iniciaron un rastrillaje y, con nuevas indicaciones de transeúntes, localizaron el vehículo abandonado en la intersección de Tucumán y Garay.

Al inspeccionarlo, constataron que el tambor de ignición había sido violentado. Mientras tanto, otro móvil interceptó en Castelli y Buenos Aires a uno de los presuntos responsables, quien llevaba puesta una camiseta de la Selección Argentina.

El segundo involucrado fue localizado poco después en las inmediaciones de Entre Ríos y Avellaneda, tras un operativo coordinado entre los patrulleros que recorrían el sector.

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Más tarde, una mujer de 22 años se presentó en la dependencia policial y reconoció la motocicleta como suya. La propietaria aportó la documentación correspondiente y confirmó los daños ocasionados en el mecanismo de arranque.

En la causa intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 3, a cargo del fiscal Walter Martínez Soto, que dispuso la notificación de la formación de causa para ambos sospechosos.

El adolescente fue entregado a un adulto responsable, mientras que el mayor de edad quedó aprehendido y posteriormente recuperó la libertad, conforme a lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal.

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