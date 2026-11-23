Recuperaron una moto robada en Mar del Plata e identificaron a dos jóvenes
Un joven de 19 años fue aprehendido y un adolescente de 15 quedó a cargo de un adulto responsable. El vehículo fue encontrado abandonado en la zona de Tucumán y Garay, con daños en el sistema de encendido.
Personal de la Comisaría Segunda recuperó una motocicleta Yamaha de gran cilindrada que había sido sustraída momentos antes en Mar del Plata. Durante el operativo, los efectivos identificaron a dos sospechosos de 19 y 15 años, quienes quedaron involucrados en una causa por tentativa de robo agravado.
El procedimiento comenzó cuando varios vecinos alertaron a la Policía sobre dos personas que trasladaban el rodado a pie por la calle Arenales. A partir de esa información, los agentes iniciaron un rastrillaje y, con nuevas indicaciones de transeúntes, localizaron el vehículo abandonado en la intersección de Tucumán y Garay.
Al inspeccionarlo, constataron que el tambor de ignición había sido violentado. Mientras tanto, otro móvil interceptó en Castelli y Buenos Aires a uno de los presuntos responsables, quien llevaba puesta una camiseta de la Selección Argentina.
El segundo involucrado fue localizado poco después en las inmediaciones de Entre Ríos y Avellaneda, tras un operativo coordinado entre los patrulleros que recorrían el sector.
Más tarde, una mujer de 22 años se presentó en la dependencia policial y reconoció la motocicleta como suya. La propietaria aportó la documentación correspondiente y confirmó los daños ocasionados en el mecanismo de arranque.
En la causa intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 3, a cargo del fiscal Walter Martínez Soto, que dispuso la notificación de la formación de causa para ambos sospechosos.
El adolescente fue entregado a un adulto responsable, mientras que el mayor de edad quedó aprehendido y posteriormente recuperó la libertad, conforme a lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal.