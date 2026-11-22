Mató a su expareja de una puñalada y habría intentado alterar la escena del crimen
Una joven de 20 años fue aprehendida por el homicidio de un hombre de 28 años en Mar del Plata. La investigación reveló presuntas maniobras para eliminar rastros de sangre, mover objetos y ocultar el arma utilizada.
Una mujer de 20 años fue aprehendida acusada de asesinar a su expareja, un hombre de 28 años, en una vivienda de Mar del Plata. El hecho ocurrió este domingo 22 de noviembre y es investigado por la Justicia, que busca esclarecer las circunstancias del crimen.
El episodio salió a la luz luego de un llamado al 911 que alertó a las autoridades sobre una situación en el domicilio. Al llegar, los efectivos policiales encontraron a la víctima con una herida de arma blanca en el abdomen. Personal del SAME acudió al lugar y constató su fallecimiento.
A partir de las primeras tareas investigativas, los testimonios recogidos entre vecinos y las pericias realizadas en la vivienda, comenzaron a surgir elementos que comprometieron a la joven.
Según se desprende de la investigación, la escena del crimen habría sido manipulada. Los investigadores establecieron que la sospechosa presuntamente limpió rastros de sangre, desplazó distintos objetos y retiró el arma blanca del cuerpo de la víctima.
Otro de los elementos que despertó sospechas fue que la mujer habría modificado su versión de los hechos, lo que, sumado a las evidencias reunidas, motivó su aprehensión.
Por disposición de la Fiscalía interviniente, la joven fue trasladada a una unidad carcelaria y quedó imputada por el delito de homicidio.
La investigación continúa para determinar cómo se desencadenó el episodio y reconstruir los momentos previos a la muerte del hombre