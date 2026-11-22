Una mujer de 20 años fue aprehendida acusada de asesinar a su expareja, un hombre de 28 años, en una vivienda de Mar del Plata. El hecho ocurrió este domingo 22 de noviembre y es investigado por la Justicia, que busca esclarecer las circunstancias del crimen.

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El episodio salió a la luz luego de un llamado al 911 que alertó a las autoridades sobre una situación en el domicilio. Al llegar, los efectivos policiales encontraron a la víctima con una herida de arma blanca en el abdomen. Personal del SAME acudió al lugar y constató su fallecimiento.

A partir de las primeras tareas investigativas, los testimonios recogidos entre vecinos y las pericias realizadas en la vivienda, comenzaron a surgir elementos que comprometieron a la joven.

Según se desprende de la investigación, la escena del crimen habría sido manipulada. Los investigadores establecieron que la sospechosa presuntamente limpió rastros de sangre, desplazó distintos objetos y retiró el arma blanca del cuerpo de la víctima.

Otro de los elementos que despertó sospechas fue que la mujer habría modificado su versión de los hechos, lo que, sumado a las evidencias reunidas, motivó su aprehensión.

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Por disposición de la Fiscalía interviniente, la joven fue trasladada a una unidad carcelaria y quedó imputada por el delito de homicidio.

La investigación continúa para determinar cómo se desencadenó el episodio y reconstruir los momentos previos a la muerte del hombre

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