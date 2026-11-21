Una mujer de 25 años y un hombre de 31 fueron aprehendidos luego de que personal policial interceptara el Volkswagen Suran en el que circulaban y constatara que tenía un pedido de secuestro activo por robo automotor. El procedimiento se realizó en la zona de Arrué y Bolívar.

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Al verificar los datos del vehículo, los efectivos comprobaron que el pedido de secuestro había sido solicitado el 18 de noviembre por la Comisaría cuarta. Tras el procedimiento, ambos ocupantes fueron aprehendidos y el rodado quedó secuestrado.

Por disposición de la Fiscalía de Flagrancia, se llevaron adelante las actuaciones correspondientes y se notificó a los imputados. Posteriormente, ambos recuperaron la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

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MOTO ROBADA

Dos hombres de 30 y 38 años fueron aprehendidos por personal policial cuando trasladaban a tiro una motocicleta Zanella ZR 150 en inmediaciones de 1° de Mayo y avenida Colón. El rodado había sido robado durante la madrugada en Lamadrid al 2200.

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Por disposición de la Fiscalía de Flagrancia, ambos hombres fueron trasladados a la Unidad Penal Nº44, mientras que la motocicleta fue recuperada y restituida a su propietario.

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