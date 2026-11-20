Personal policial aprehendió a un adolescente de 16 años en la intersección de Gascón y Termas de Río Hondo, luego de detectar que circulaba en una motocicleta Zanella 110 con plásticos pertenecientes a otro rodado que había sido denunciado como robado días atrás.

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Según se informó oficialmente, el hecho original ocurrió el pasado sábado, cuando el propietario de una motocicleta Motomel 110 denunció que autores ignorados habían sustraído el vehículo del patio de su vivienda. En el mismo episodio también le robaron una bicicleta rodado 29.

Durante el procedimiento, los efectivos interceptaron al menor y constataron que la Zanella 110 en la que se desplazaba tenía colocados componentes pertenecientes a la motocicleta sustraída. Ante esta situación, el personal policial procedió al secuestro del rodado para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el adolescente fue notificado de la formación de una causa y posteriormente entregado a su progenitor. En paralelo, las autoridades judiciales ordenaron la exhibición de los elementos recuperados y su posterior restitución al propietario damnificado.

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APREHENSIÓN

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Un adolescente de 14 años fue aprehendido por personal policial en la zona de avenida Jacinto P. Ramos y Carasa, acusado de sustraer un teléfono celular del interior de un vehículo estacionado. El hecho fue advertido por el propietario, un hombre de 68 años, quien había dejado su automóvil con una ventanilla baja mientras ingresaba a un comercio y, al regresar, constató que le faltaba el dispositivo que había olvidado dentro del habitáculo.

Tras un llamado al 911 y un operativo de recorridas por la zona, los efectivos lograron identificar al adolescente y recuperar el teléfono. Intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº4, que dispuso las actuaciones correspondientes y la posterior entrega del menor a su progenitor.

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DISTURBIOS

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Personal de la Fuerza Barrial de Aproximación XIII aprehendió a un hombre de 45 años en la zona de Uruguay y Moreno, luego de que fuera sorprendido ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Al momento de ser identificado, el sujeto adoptó una actitud hostil, profirió gritos e insultos contra los efectivos y se negó a acatar las órdenes impartidas, por lo que debió ser reducido.

Intervino el Juzgado Correccional, que dispuso la realización de las actuaciones contravencionales correspondientes y la posterior libertad del hombre bajo caución juratoria.