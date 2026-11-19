Personal de la Comisaría Quinta realizó tres allanamientos en Mar del Plata que permitieron avanzar en el esclarecimiento de cuatro robos, entre ellos dos entraderas. Durante los operativos, los efectivos recuperaron una importante cantidad de elementos y aprehendieron a una mujer de 27 años.

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La investigación comenzó por un hecho ocurrido el 7 de noviembre, cuando tres delincuentes armados robaron un Peugeot 308. A partir del análisis de cámaras de seguridad, testimonios, registros municipales y datos telefónicos, la Policía logró identificar a uno de los sospechosos y relacionarlo con otros tres robos violentos.

Con la información reunida, los efectivos realizaron procedimientos en viviendas ubicadas en Luis Agote al 3000, Cerrito al 3200 y calle 85 al 4700.

Durante los allanamientos, secuestraron carteras, ropa, calzado, perfumes, billeteras, anteojos y distintos accesorios que estarían vinculados con los hechos investigados. También encontraron una gorra que podría resultar importante para la causa.

En uno de los domicilios fue aprehendida una mujer de 27 años, acusada de encubrimiento, quien fue notificada de la causa y posteriormente recuperó la libertad.

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La investigación quedó a cargo de la fiscal María Florencia Salas, de la UFI N.º 1, mientras que el principal sospechoso permanece alojado en la Unidad Penal N.º 44.

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