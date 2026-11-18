Un hombre de 26 años fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) durante la madrugada de este miércoles, luego de ser apuñalado en el abdomen y el cuello. Por el ataque, ocurrido en inmediaciones de Garay, entre Chaco y Pampas, fue aprehendido un hombre de 39 años.

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Personal del Comando de Patrullas Norte acudió al lugar y encontró a la víctima con varias heridas punzocortantes. Según el parte policial, el hombre ingresó al centro de salud consciente, aunque no lúcido.

De acuerdo con su propio relato, antes de la agresión se había producido una pelea entre ambos. En el lugar, los efectivos aprehendieron al sospechoso y secuestraron un cuchillo que presentaba manchas de sangre.

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La causa quedó a cargo de la UFI N.º 1, conducida por Florencia Salas, que dispuso la formación de actuaciones por homicidio en grado de tentativa y ordenó el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N.º 44.

El detenido deberá ser trasladado a sede judicial junto con las actuaciones correspondientes.

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