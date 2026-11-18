El episodio comenzó durante la noche del 17 de noviembre, cuando un llamado al 911 alertó sobre un robo en un local de ropa, ubicado en inmediaciones de Sarmiento y Garay. Según el testimonio de un testigo, un hombre había roto el acceso al comercio y se había retirado con distintos objetos.

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Personal del Comando de Patrullas Norte interceptó al sospechoso a pocas cuadras, cuando llevaba una mochila y una bolsa. Entre los elementos recuperados, el propietario reconoció dos teléfonos iPhone, un dispositivo de cobro de Mercado Pago, prendas de vestir y una tarjeta de acceso a un gimnasio.

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Las cámaras de seguridad registraron los intentos del hombre por ingresar al local hasta que utilizó una pieza metálica para romper el vidrio de la puerta. La Fiscalía de Flagrancia dispuso iniciar actuaciones por robo y secuestrar los objetos recuperados.

Durante el procedimiento, el detenido manifestó una complicación con su bolsa de colostomía y fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Allí, mientras permanecía bajo custodia policial, intentó escapar por una ventana del primer piso utilizando una sábana.

El hombre se arrojó desde una altura aproximada de seis metros y fue encontrado en la parte posterior de la guardia. Tras recibir asistencia médica, quedó a la espera de una evaluación traumatológica por posibles fracturas.