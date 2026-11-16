Una insólita secuencia policial tuvo lugar durante la madrugada de este domingo cuando un hombre de 51 años intentó camuflarse entre las plantas del jardín de una vivienda para evitar ser detenido, luego de haber sustraído la rueda de auxilio de una camioneta estacionada a pocos metros.

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El episodio comenzó cuando un transeúnte advirtió a efectivos del Comando de Patrullas Norte sobre la presencia de un sujeto vestido con ropa oscura que forcejeaba debajo de una camioneta en inmediaciones de las calles Balcarce y Coronel Suárez.

Con esa descripción, el móvil policial se desplazó rápidamente hacia el sector y logró divisar a un individuo que se alejaba a paso apresurado de una Ford Ranger gris. Al percatarse de la llegada de los uniformados, y sin margen para correr, el hombre optó por meterse entre los arbustos y plantas del frente de una propiedad ubicada sobre calle Balcarce al 1200.

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La maniobra de escondite no surtió efecto: los agentes rastrillaron el frente de la vivienda, lo encontraron oculto en la vegetación y procedieron a reducirlo.

Posteriormente, al revisar el rodado afectado, la policía constató que la cadena de sujeción de la rueda de auxilio había sido violentada. El neumático fue secuestrado en el lugar, reconocido por su dueño y restituido de inmediato.

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En el caso tomó intervención la Comisaría Sexta y la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De La Canale, quien imputó al hombre por el delito de robo en grado de tentativa y ordenó su traslado a sede judicial.

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