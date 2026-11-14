Un adolescente de 16 años fue identificado durante un allanamiento realizado en una vivienda de Brandsen al 9500, en el marco de una investigación por un violento robo cometido bajo la modalidad de “motochorros”. Durante el procedimiento, los efectivos lograron recuperar el teléfono celular que había sido sustraído a la víctima.

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El episodio que dio origen a la investigación ocurrió el pasado 7 de noviembre, en la intersección de Venezuela y San Martín, en el barrio Jorge Newbery. Allí, una mujer de 55 años fue sorprendida por dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta de 110 cilindradas.

Según la denuncia, uno de los sospechosos la amenazó con un arma de fuego y le arrebató un teléfono Motorola G24 Power, tras lo cual ambos escaparon del lugar.

A partir del hecho, personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 12ª inició una serie de tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, la recopilación de testimonios y tareas de vigilancia. Estos elementos permitieron establecer la identidad de uno de los presuntos responsables y localizar el domicilio vinculado a la investigación.

Con la correspondiente orden judicial, los efectivos llevaron adelante un allanamiento con la colaboración del Grupo de Irrupción ROP 1 y personal de Infantería. En el inmueble identificaron al adolescente y secuestraron un celular Motorola G24 Power azul, con funda del mismo color, sobre el cual pesaba un pedido de secuestro relacionado con el asalto.

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La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, encabezada por Mariana Baqueiro, con intervención del Juzgado de Garantías del Joven N.º 3. La fiscal dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de robo, aunque no ordenó medidas restrictivas de la libertad.

Por otra parte, se estableció que el adolescente ya registraba un antecedente judicial: en julio de 2024 se había iniciado un proceso penal en su contra por robo agravado por su comisión en despoblado y en banda, relacionado con un hecho de robo o hurto automotor.

El procedimiento permitió recuperar el elemento denunciado como robado y avanzar en el esclarecimiento del episodio, mientras continúa la intervención de la Justicia juvenil.

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