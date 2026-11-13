Personal de la Comisaría Quinta de Mar del Plata esclareció dos hechos investigados como abuso de arma y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, tras realizar un allanamiento en el barrio Lomas del Golf. Durante el procedimiento, llevado adelante junto al Grupo de Apoyo Departamental (GAD), fue aprehendido un joven de 21 años y se secuestraron una carabina, municiones de distintos calibres y dos plantas de marihuana.

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La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer de 39 años, quien manifestó que un vecino de la zona portaba un arma de fuego y efectuaba detonaciones en la vía pública, en las inmediaciones de su domicilio, con una actitud intimidante.

A partir de las tareas de campo realizadas por el Grupo Técnico Operativo (GTO) de la dependencia, que incluyeron la toma de declaraciones testimoniales, los efectivos reunieron elementos probatorios para solicitar una orden de registro domiciliario ante el Ministerio Público Fiscal.

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La diligencia se concretó en una propiedad ubicada en la manzana 4 del barrio Lomas del Golf, con el apoyo táctico del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). Durante la requisa, los policías secuestraron una carabina semiautomática marca Bersa, modelo R430; 18 municiones calibre .22; 19 municiones calibre .38 y dos plantas de marihuana.

Como resultado del operativo, fue aprehendido el joven de 21 años, quien quedó imputado por abuso de arma y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

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En la causa intervino la Fiscalía Nº1, a cargo de la fiscal Florencia Salas, que dispuso la notificación de la formación de causa y la posterior libertad del imputado, en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal. La investigación continúa en el ámbito judicial.

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