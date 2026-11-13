Un joven de 25 años fue detenido acusado de participar en un robo a mano armada en un almacén de Estación Chapadmalal, donde dos delincuentes amenazaron a una empleada y se llevaron aproximadamente 300.000 pesos de la caja registradora, además de distintos productos. El segundo sospechoso, de 21 años, permanece prófugo.

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El hecho ocurrió el pasado 7 de noviembre en un comercio ubicado en inmediaciones de las calles 10 y 11. Según denunció la propietaria, una joven de 20 años, dos hombres ingresaron al local simulando ser clientes y, mientras aparentaban realizar una compra, uno de ellos sacó un arma de fuego.

En ese momento, el delincuente pasó detrás del mostrador, amenazó a la empleada y se apoderó del dinero de la recaudación, mientras que su cómplice tomó varios productos comestibles. Luego, ambos escaparon del lugar.

A partir de la denuncia, personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Octava inició una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad privadas y la recolección de testimonios, lo que permitió identificar a los presuntos responsables y localizar sus domicilios.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó un allanamiento que se concretó el jueves 12 de noviembre en una vivienda del barrio Estación Chapadmalal, en Batán. El operativo contó con la participación de efectivos de distintas dependencias policiales.

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Durante el procedimiento, los agentes detuvieron a un hombre de 25 años y secuestraron una mochila negra con detalles verdes, una campera negra con capucha y una gorra gris, prendas que habrían sido utilizadas durante el asalto y que serán incorporadas a la investigación.

Sin embargo, el segundo acusado, de 21 años, no fue encontrado y tiene un pedido de captura activo. La Policía continúa realizando tareas para dar con su paradero.

De acuerdo con la información policial, ambos sospechosos registran antecedentes en causas penales anteriores. El detenido cuenta con actuaciones por lesiones, defraudación, daños y otros delitos, mientras que el prófugo tiene antecedentes por estafa y robo, incluido un asalto agravado a un comercio.

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Finalmente, intervino la UFI N.º 14, especializada en robos a comercios, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, junto con el Juzgado de Garantías N.º 3. La Justicia dispuso el traslado del detenido a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, mientras continúa la búsqueda del segundo involucrado.