Un hombre de 36 años fue aprehendido durante la madrugada de este jueves en el barrio Fray Luis Beltrán, acusado de ingresar a la vivienda de su expareja, agredirla y provocar daños en el inmueble. Sobre él pesaba una restricción de acercamiento vigente hasta marzo de 2027.

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El procedimiento comenzó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre una mujer que pedía ayuda a los gritos. Al llegar al domicilio, los efectivos encontraron a dos personas que discutían y se empujaban, por lo que intervinieron para separarlas e identificar al hombre.

La mujer, de 62 años, explicó que el acusado era su expareja y que tenía una medida judicial de restricción de acercamiento dispuesta por el Juzgado de Familia N.º 4, en el marco de una causa por violencia familiar.

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Según su relato, el hombre se había presentado en la vivienda durante la noche anterior y golpeó la puerta de ingreso hasta dañar los bloques de cemento que la sostenían. Una vez dentro, la discusión se habría intensificado cuando ella le pidió que retirara una motocicleta y se fuera del lugar.

En ese contexto, el hombre la habría agredido físicamente y le habría provocado lesiones en la cabeza, un hombro y un brazo.

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Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de María Isabel Sánchez, que dispuso iniciar actuaciones por violación de domicilio, desobediencia y daños. El aprehendido quedó notificado de la formación de la causa y debía presentarse ante la sede judicial durante la primera hora hábil.

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