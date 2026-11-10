Dos adolescentes de 13 y 16 años fueron aprehendidos por personal de la Policía Ciclista Local, en el centro de Mar del Plata, luego de ser señalados como presuntos autores de robos de cadenas a transeúntes bajo la modalidad de arrebato. Los menores se desplazaban en bicicleta y fueron interceptados en las inmediaciones.

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El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de dos sospechosos que circulaban en bicicleta y arrebataban cadenas del cuello de los peatones en la zona comercial. A partir de esa información, los efectivos desplegaron un operativo de rastrillaje y lograron localizar a los adolescentes en la zona de las avenidas Luro y Córdoba.

Durante la identificación y requisa personal, los policías constataron que el menor de 13 años ocultaba entre sus zapatillas las cadenas de color dorado que habrían sido sustraídas. Además, como resultado del procedimiento, secuestraron una cadena de color dorado, dinero en efectivo y dos bicicletas: una marca Vairo, rodado 29, de color negro con detalles naranjas, y otra marca Nordic, rodado 29, de color blanco.

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Las presuntas víctimas se habían retirado del lugar antes de la llegada de los móviles policiales, por lo que sus identidades quedaron pendientes de acreditación.

En el caso intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1, a cargo de Mariana Baqueiro, quien dispuso la formación de una causa por el delito de tentativa de robo, en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal. También ordenó el reconocimiento médico legal de ambos adolescentes y su traslado al Centro Especializado de Aprehensión (CEA), donde quedaron alojados de manera preventiva.

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