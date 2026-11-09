Un joven de 18 años fue aprehendido luego de atacar por la espalda a un hombre de 77 años para robarle una cadena de oro. El sospechoso intentó escapar en motocicleta junto a otro individuo, pero la intervención de vecinos frustró la huida.

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El hecho ocurrió alrededor de las 11:50, en inmediaciones de la costa y la calle Necochea, cuando la víctima caminaba por la zona y fue sorprendida por el delincuente, quien la sujetó del cuello y le arrebató la cadena que llevaba puesta.

Tras el robo, el joven subió a una motocicleta donde lo esperaba otro hombre. Sin embargo, varios transeúntes intervinieron para impedir que escaparan, lo que provocó que perdieran el control del vehículo y terminaran cayendo al suelo.

Lejos de detenerse, ambos continuaron la fuga a pie. No obstante, vecinos lograron alcanzar y retener al joven de 18 años en Salta e Ituzaingó, donde permaneció hasta la llegada de los efectivos de la Comisaría Primera.

Durante el procedimiento, el sospechoso indicó que la cadena había quedado junto a la motocicleta utilizada para escapar. Posteriormente, el hombre de 77 años encontró su pertenencia y logró recuperarla.

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La causa quedó en manos de la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Arévalo, quien dispuso iniciar actuaciones por tentativa de robo y ordenar el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.