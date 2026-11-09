Un hombre de 28 años fue aprehendido en el centro luego de intentar robar distintos objetos del interior de una camioneta. El sospechoso fue descubierto por el dueño del vehículo, intentó escapar corriendo y terminó interceptado por trabajadores de una obra.

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El hecho ocurrió en Belgrano al 2300, cuando un hombre de 35 años llegó a su lugar de trabajo y dejó su camioneta momentáneamente sin cerrar mientras conversaba con un empleado.

En ese momento, observó que un desconocido había ingresado al vehículo y estaba sacando sus pertenencias. Al advertir que había sido descubierto, el sospechoso salió corriendo y comenzó a desprenderse de los objetos robados durante la fuga.

Sin embargo, varios empleados de la obra salieron detrás de él y lograron alcanzarlo en la calle Santa Fe, entre Moreno y Bolívar, donde fue interceptado hasta la intervención policial.

Personal de la Comisaría Primera acudió al lugar y concretó la aprehensión del acusado. Además, se recuperaron todos los elementos sustraídos, que fueron devueltos a su propietario.

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La causa quedó a cargo de la UFI de Flagrancia, encabezada por el fiscal Arévalo, quien dispuso iniciar actuaciones por tentativa de hurto y trasladar al hombre a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.