Un hombre de 34 años fue aprehendido durante la madrugada, luego de protagonizar un episodio de violencia de género contra una mujer de 30 años en la zona de Ayolas y Alejandro Korn. El procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando de Patrullas Sur, que intervino tras recibir dos llamados al sistema de emergencias 911.

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Las comunicaciones alertaban sobre una discusión de pareja en inmediaciones de Magallanes al 4300. Al arribar, los efectivos localizaron a ambos involucrados junto a un automóvil Fiat Palio. Según se informó, la mujer se encontraba llorando y atravesando una crisis de nervios, mientras que el hombre mantenía una actitud violenta.

Los policías intervinieron para separar a las partes y contener a la víctima. Durante el procedimiento, el sospechoso también profirió amenazas contra el personal policial, por lo que debió ser reducido.

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Posteriormente, la mujer fue trasladada a la Comisaría Tercera para radicar la correspondiente denuncia. En tanto, el automóvil utilizado por el imputado fue secuestrado y trasladado a una dependencia policial, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, quien avaló el procedimiento y dispuso la formación de actuaciones por lesiones agravadas y amenazas, el secuestro del vehículo y el traslado del aprehendido a sede judicial.

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