Un hombre fue aprehendido en Batán, luego de amenazar a una pareja con una manopla de hierro durante una discusión en el interior de un comercio ubicado en inmediaciones de la calle 136 y la colectora. El procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando de Patrullas Sur, que intervino tras recibir una alerta radial por un enfrentamiento entre varias personas.

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Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un grupo de aproximadamente diez personas frente al establecimiento y entrevistaron a un hombre de 37 años y a su esposa, quienes relataron lo sucedido.

Según manifestaron, el día anterior habían acordado con el ahora aprehendido la venta de unos lentes de contacto. El hombre se habría retirado del lugar con el producto sin abonarlo. Luego de localizar su domicilio, la pareja se acercó al comercio para reclamar el pago.

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De acuerdo con la denuncia, durante la discusión el sujeto extrajo una manopla metálica de su campera e intentó golpear a la mujer. La situación derivó en una pelea con su esposo, por lo que intervino el personal policial, que retiró al acusado del local.

Durante el procedimiento, y en presencia de un testigo, los efectivos constataron que el hombre tenía una manopla de hierro en su mano derecha. El elemento fue secuestrado.

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En primera instancia intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, que dispuso la aprehensión del acusado, el secuestro de la manopla y las actuaciones correspondientes por los delitos de amenazas calificadas y hurto. Además, ordenó su traslado a la Unidad Penal Nº44 de Batán.

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Posteriormente, tomó intervención la Fiscalía Nº10, a cargo de David Bruna, que dispuso modificar la calificación del hecho a estafa y ordenó que el imputado entregara voluntariamente los lentes de contacto a la víctima.

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