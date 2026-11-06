Un joven de 23 años fue detenido luego de que efectivos policiales comprobaran que era buscado por la Justicia por un robo cometido en la ciudad de Tandil.

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El procedimiento se realizó en Brown al 1100, donde personal de la Comisaría Novena, junto con el Comando de Patrullas Norte, identificó al sospechoso. Al consultar sus datos en el sistema policial, descubrieron que tenía un pedido de captura activo por una causa de robo.

Según la investigación, el hecho ocurrió el 5 de septiembre de este año, en una vivienda ubicada en Chieno al 400, en Tandil. Alrededor de las 8:30, varias personas habrían ingresado a la propiedad y robado dinero y diferentes objetos pertenecientes a un matrimonio. Los involucrados permanecieron aproximadamente una hora en el lugar antes de escapar.

La causa está a cargo de la UFI N.º 3 de Tandil, mientras que la orden de detención fue emitida por el Juzgado de Garantías N.º 1 de Azul.

Finalmente, el joven fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó detenido a disposición de la Justicia. Además, deberá presentarse ante el tribunal correspondiente para avanzar con la causa.

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