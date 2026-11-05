Efectivos de distintas dependencias de la Policía Bonaerense avanzaron en dos investigaciones por robos agravados contra adultos mayores cometidos en distintos puntos de Mar del Plata. Por orden de la Fiscalía N°13, a cargo de Mariano Moyano, detuvieron a un sospechoso y secuestraron un automóvil que habría sido utilizado en otro de los hechos.

Ads

El primer episodio ocurrió el 21 de octubre en una vivienda de Grecia 3200, donde un hombre de 73 años fue abordado por tres delincuentes que treparon el portón perimetral. Los asaltantes le sustrajeron $50.000 y un teléfono celular. Antes de escapar, uno de ellos efectuó un disparo con un arma de fuego: el proyectil calibre .22 destruyó la luneta de un vehículo estacionado.

A partir de la investigación, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 12ª, con apoyo de efectivos de la Comisaría 14ª, UTOI e Infantería, realizó un allanamiento en el sector. Si bien el imputado no se encontraba en la propiedad, fue interceptado y detenido poco después en inmediaciones de Grecia y Primera Junta. Posteriormente, fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Puede interesarte

ENTRADERA

La segunda investigación corresponde a una entradera ocurrida el 22 de octubre en una vivienda de Formosa 4200, donde delincuentes ataron a un hombre de 85 años y le robaron 800 dólares, un teléfono celular y documentación.

Ads

En este caso, investigadores del GTO de la Comisaría Cuarta identificaron el automóvil que habría sido utilizado durante el asalto. Mediante el seguimiento de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y el sistema de lectura de patentes, localizaron un Peugeot 206 verde, que fue interceptado por el Grupo de Prevención Motorizada en 11 de Septiembre y calle 228.

El conductor, de 34 años, fue notificado de la causa. Además, los efectivos secuestraron el vehículo y un teléfono celular que será sometido a peritajes el 25 de noviembre.

Ads