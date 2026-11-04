Un hombre de 36 años fue aprehendido hoy en el barrio Bosque Grande, luego de intentar descartar un revólver calibre .38 Special debajo de un vehículo estacionado. El procedimiento fue realizado por personal del Comando de Patrullas Sur y del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Decimosexta, tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de personas armadas en la zona.

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Al arribar al lugar, los efectivos identificaron a dos hombres que se encontraban en evidente estado de ebriedad. Durante la intervención, observaron que uno de ellos arrojó un elemento debajo de un automóvil estacionado en la avenida Vértiz al 8800, por lo que inspeccionaron el sector y encontraron un revólver marca Smith & Wesson calibre .38 Special.

El arma tenía dos vainas servidas y un proyectil intacto. Tras el hallazgo, los efectivos secuestraron el revólver y dieron intervención a la fiscalía correspondiente.

La fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, Ana Caro, convalidó las actuaciones policiales y dispuso la aprehensión del hombre de 36 años por el delito de “portación ilegal de arma de fuego de guerra”. Además, ordenó el secuestro del armamento y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

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En cuanto al segundo involucrado, de 28 años, se labraron actuaciones contravencionales por incitar a pelear y alterar el orden público, en el marco del Decreto-Ley 8031/73. El hombre recuperó la libertad bajo caución juratoria, luego de que se dispusiera la incautación preventiva de una motocicleta Motomel.

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